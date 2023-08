El «català-valencià» al Congrés dels Diputats: unitat o fragmentació?

El «català-valencià» uneix o separa la llengua?

Discrepàncies en la fórmula per portar la llengua a Europa

I per què no "balear"? O "mallorquí" i "menorquí"?

Per desconeixement o per mala fe, un dels debats dels últims dies ha estat perquè no s'incloïen altres fórmules de la llengua en la denominació català-valencià. En aquest cas, cal recordar que només a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià es reconeix l'existència del valencià. Al mateix marc legal de les Illes Balears s'estableix que la llengua oficial és el català i no fa cap referència a formes com el "balear", "mallorquí" o "menorquí", utilitzades pel gonellisme que pretén segregar el català en territori insular. "La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial", afirma l'article 4.1 del text.

El pas endavant pel que fa a l'ús de llengües oficials alha estat aprofitat per la dreta i el blaverisme per reobrir el debat deli el PP i Vox van utilitzar l'acord entre l'independentisme i elper fer presidenta de la cambraper atacar la llengua i recuperar el secessionisme lingüístic que pretén presentar el valencià com un idioma diferent del català. Per intentar desarmar aquest discurs, l' expresidenta balear optarà per la denominació compartida a proposta de Ximo Puig , líder dels socialistes valencians i expresident de la Generalitat.Aquesta decisió ha obert el debat sobre si és una bona notícia i genera unitat lingüística o si bé les forces progressistes han caigut en el joc de la dreta i l'extrema dreta. Tractar el català i el valencià de manera compartida, en principi, és positiu, perquè desarma l'argument de la segregació. Ara bé, l' Institut d'Estudis Catalans (IEC) també ha advertit que la denominació conjunta no pot servir per "fragmentar la llengua" . Tot plegat, també caldrà esclarir-ho de cara a portar l'ús de l'idioma a laEl filòleg valencià, que és membre de l'Acadèmica Valenciana de la Llengua però que s'expressa a títol personal, defensa en conversa ambque aquesta denominació és "la millor manera de mostrar lade la llengua que compartim". A més a més, recorda que "el compliment de la legalitat exigix que hi figure la denominació 'valencià'", perquè és el nom que rep a l'. Davant la disjuntiva, Colomina arriba a aquesta conclusió: "Com a filòleg m'estime més que la llengua compartida figure amb una sola denominació, encara que siga doble: 'el català-valencià', millor que no pas 'el català i el valencià'".En canvi, la lingüista catalana articulista d'aquest diari , pensaque la doble denominació inclusiva "és una mica perillosa" perquè l'i ella poden aprofitar per "la llengua", tal com avisava l'IEC i aquests col·lectius fan des dels anys 70. No hi està en contra, però sí que creu que "donarà peixet a l'extrema dreta". Tot i això, remarca que "si tira endavant una denominació política, en paral·lel s'hauria de vetllar per la unitat de la llengua". Però, sobretot, destaca que si finalment s'executa, "ha de quedar molt clar que català i valencià és, no ha de servir per tornar a encetar el meló".Colomina assegura que altenen "una mala peça en el teler", perquè els secessionistes "volen que el valencià sigui una llengua separada del català". És a dir, "no volen sentir parlar del català aplicat al valencià". Per tant, creu que rebutjaran la doble denominació, i afegeix que en aquest posicionament coincidiran els dos extrems: "Els, que només volen que es diga 'català', i els, que només volen que es diga 'valencià'".Martín, però, indica que també "hi ha valencians que no són blavers" i que "vetllen per la unitat de la llengua", de manera que veuen la denominació català-valencià com una "excel·lent proposta administrativa", a més de "respectuosa amb lai la". De fet, alguns experts demanen la doble denominació inclusiva "amb bona fe", sabent que "científicament són la mateixa llengua", aclareix. El problema és que els blavers i els secessionistes no ho veuen així: "Si ja ho estan manipulant ara, no dubto gens que aprofitaran la doble denominació per tergiversar-ho al màxim".D'una banda, Colomina té clar que la fórmula per portar la llengua atambé "hauria de ser 'català-valencià', millor que no 'el català i el valencià'". De l'altra, Martín, per evitar que el secessionisme s'agafi fort a la doble denominació, "proposaria català per no marejar més la perdiu; i si cal, una fórmula més descriptiva". Malgrat tot, veu molt negra la petició d'oficialitat a la Unió Europea, com també l'execució de la decisió al, tot i que menys: "Cal tenir en compte que tots elsque hi ha al Congrés segurament trobaran la manera subtilment de fer que no tiri endavant, no seria la primera vegada que es fan propostes que després no acaben sortint a la llum".En aquest sentit, Colomina explica que a lesno poden reclamar incorporar el 'balear' a la denominació perquè "estatutàriament tenen reconeguda com a llengua oficial les modalitats insulars de la llengua catalana". Per això, aclareix que "no poden aspirar que el nom 'balear' figure en cap de banda". En la mateixa línia, Martín afegeix que, històricament (les referències es remunten a diversos segles), "elha reivindicat el valencià com a llengua pròpia. En canvi, això a les Balears no ha passat: hi ha variació dialectal, però tenen clar que administrativament s'engloben dins del concepte de la llengua catalana". Així doncs, elno tindria prou força ni arguments on aferrar-se per reivindicar que s'incorporin les variants dialectals a la denominació, i encara menys com a llengües diferents.