Sanitat confirma un nou cas de botulisme per truites consumides a Barcelona

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dimarts un nou cas de botulisme vinculat al consum de truites de patata envasades. D'altra banda, les autoritats també investiguen un altre cas com a probable després de rebre una notificació per part del govern noruec per dues persones que van ser a Barcelona el juliol passat i van consumir el producte.





Segons detalla el Ministeri, el 13 d'agost Noruega va informar dede persones amb botulisme que havien visitat Barcelona entre el 10 i el 23 de juliol. El primer, ja confirmat, és unde 39 anys que va haver de ser ingressat aa principis d'agost després de menjar truita entre el 17 i 23 del mes anterior i tenir símptomes forts. Se'l va tractar amb antitoxina botulínica.El segon cas, encara en situació de probable, és unade 38 anys que va començar a tenir símptomes el 22 de juliol després de menjar truita de patata envasada entre el 14 i el 20 del mateix mes.D'altra banda, en un informe de situació, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ja comptabilitzade botulisme que va iniciar-se el juliol passat. Tots els casos estan vinculats a diverses marques de truites produïdes pel Grupo Palacios

Altres notícies que et poden interessar