L'ANC avisa que les negociacions amb el PSOE han de ser «per la independència o per res»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Des de Prada de Conflent, a la, l'han fet una crida a la mobilització a la manifestació de laen un moment en què els partits independentistes estan centrats en les negociacions amb el PSOE per a la investidura de. Les dues entitats sobiranistes han participat en un acte sobre el Catalangate-juntament amb, i moderat pel periodista Quico Sallés- que no s'ha pogut deslligar del moment polític a l'Estat, amb ERC i Junts mirant de collar els socialistes per obtenir contrapartides a canvi de donar el suport a Sánchez. La presidenta de l'ANC,, ha advertit que aquestes negociacions han de ser "per la independència o per res", un posicionament que el seu homòleg a Òmnium,, ha evitat subscriure.Poques setmanes abans de l'11 de setembre i en plenes negociacions a Madrid, Feliu ha dit que "està més clar que mai" que s'ha de participar de la manifestació per deixar clar que la ciutadania vol la independència i no es conforma amb els resultats que puguin sortir de les converses entrei el. Per ara, aquests contactes han permès desencallar la votació a la mesa del Congrés, presidida per Francina Armengol a canvi de millores en el català a Europa i el compromís de crear una comissió d'investigació al Congrés sobre Pegasus, i amb la qual Feliu no s'ha mostrat gaire optimista. En tot cas, la dirigent independentista ha demanat participar de la manifestació per tal de condicionar aquestes negociacions i ha assegurat que "tothom hi és benvingut", també el Govern d'ERC, que l'any passat no hi va participar.Antich s'ha sumat a les crides a la participació i ha qualificat d'"ironia meravellosa" que en un moment de davallada del suport electoral de l'independentisme -tant ERC com Junts van perdre força el 23-J-, els vots al Congrés siguin més necessaris que mai per a Sánchez. "El president del govern espanyol que s'ha passejat per Europa dient que el conflicte català s'havia acabat, ara ha d'anar a parlar amb els dirigents europeus per dir-los que", ha afirmat davant les desenes de persones que han assistit a l'acte a la Catalunya Nord. Antich ha remarcat que els conflictes polítics s'han de resoldre democràticament -ERC i Junts reclamen, entre altres coses, l'autodeterminació i l'amnistia per investir Sánchez-, però ha evitat valorar l'estratègia negociadora dels partits independentistes al Congrés.El president d'Òmnium sí que ha reivindicati ha tornat a demanar avançar en la unitat estratègica. "Hem d'aconseguir que el pluralisme independentista aconsegueixi acordar aquelles coses en les quals és possible avançar en els objectius comuns", ha dit. Precisament un dels punts -potser l'únic, en els darrers anys- en què l'independentisme ha actuat de manera coordinada ha estat el Catalangate, sobretot pel que fa a la denúncia internacional. Antich ha ressaltat aquesta "acció coordinada" que ha permès portar el cas d'espionatge a les institucions europees i internacionals, i aconseguir posicionaments rellevants com el de la comissió d'investigació de Pegasus al Parlament Europeu.Feliu, per la seva banda, ha assegurat que el fet que hi hagi negociacions o no amb el govern espanyol és irrellevant, perquè"Van començar amb el Jordi Sànchez i no consta enlloc què van obtenir amb aquestes escoltes. En quin procediment està?", ha afirmat Feliu, que ha apuntat que, per l'estat espanyol, els independentistes "són perillosos i són terroristes". L'objectiu, segons la presidenta de l'ANC, és intentar guanyar el relat internacional i situar l'independentisme com un moviment violent. "", ha afirmat, i ha ressaltat també la feina jurídica feta de manera conjunta per portar la causa als tribunals, no només espanyols, sinó sobretot d'àmbit europeu i internacional.