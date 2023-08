La sequera deixa desenes de peixos morts per anòxia als aiguamolls de l'Empordà

Mostra el teu compromís amb Nació.

La sequera extrema que pateixha provocat la mort de desenes de peixos a l'estany dedels. En concret, la falta d'aigua i les altes temperatures han provocat una situació d', o el que és el mateix, falta d'oxigen a l'aigua. Això ha fet que els peixos no poguessin sobreviure i ha generat la imatge de desenes d'exemplars flotant morts a l'estany.Es tracta especialment de, una espècie habitual d'aquest hàbitat i que s'ha vist afectada directament per la situació de sequera que es viu. El director general de Polítiques Ambientals,, dona per fet que es tornaran a produir situacions d'aquest tipus i aposta per "solucions d'arrel".En aquest sentit, Vilahür aposta per no fer "petits pedaços" com retirar els peixos morts sinó que el que cal és implementar una política mediambiental basada en la, gravant les emissions més contaminants. "Estem tendint a tenir menys precipitació i el que hem de fer és posar impostos lligats a la reducció de carboni", ha remarcat. El director general també ha advertit que es tracta d'una situació que es repetirà per la sequera. "Per això hem d'entendre que està vinculat directament a la crisi ambiental i al", ha remarcat.L'anòxia és la falta d'oxigen a l'aigua per falta de cabal, però també per les altesi afecta a totes les espècies que hi viuen, si bé algunes ho resisteixen millor que d'altres. A tall d'exemple, una situació similar es va produir el juliol passat al riu, al seu pas per, on desenes d'ànecs van morir, en aquest cas per. Tot i que la causa final va ser l'afectació del bacteri en els animals, els experts expliquen que tot ve arran de la falta d'oxigen a l'aigua i, per tant, de la sequera existent.Vilahür també ha explicat que no trauran els peixos morts de l'estany. El motiu és que es tracta d'una zona molt fangosa que podria suposar un risc per a les persones que ho haguessin de fer i que poden quedar atrapades. "La natura farà la seva feina i desintegrarà els peixos morts i els incorporarà al sistema", ha explicat. Amb tot, el director general de Polítiques Ambientals ha deixat clar que no suposa un risc per a la salut. "Sí que és cert que es tracta d'una imatge impactant, però hem analitzat amb els experts i en cap cas hi ha perill des d'un punt de vista sanitari", ha conclòs.