Guardiola, de baixa per una operació

Pep Guardiola ha estat sotmès avui a una operació rutinària per un problema d'esquena.



Tothom al Manchester City desitja a en Pep una ràpida recuperació i espera veure'l de tornada aviat a Manchester. pic.twitter.com/v1Zo2KrZeA — Manchester City (@ManCityCatala) August 22, 2023

Si bé al futbol és habitual que les baixes siguin per part dels jugadors, elés l'excepció que confirma la norma. L'entrenador de l'equip masculí,, es troba ara mateix allunyat dels terrenys de joc per unaAixí ho ha anunciat el club mitjançant un comunicat al seu compte de Twitter, on han anunciat que es tracta d'un. Aquesta intervenció quirúrgica, que ha estat, el deixa fora de la banqueta durant uns dies. Guardiola es quedarà a Catalunya fent per fer lai el seu segon entrenador, Juanma Lillo, s'ocuparà de dirigir l'equip durant els pròxims dos partits.Així, l'entrenador de Sant Pedor es perdrà els encontres davant eli tornarà a Manchester. "Tothom al Manchester City desitja a en Pep una ràpida recuperació i espera veure'l de tornada aviat", han escrit a Twitter des del club.

Altres notícies que et poden interessar