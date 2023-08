La García Márquez, l'endemà de ser considerada com la millor biblioteca del món: «És un regal per al barri»

FOTOS Com és la millor biblioteca del món? Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Foto: ACN i Ajuntament de Barcelona Previous Next

La biblioteca "dels racons"

Una gran afluència de visitants

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Laha obert les portes com a millor biblioteca del món . "El premi és un regal per a tota la ciutadania, però sobretot pels veïns de Sant Martí i la Verneda", ha expressat aquest dimarts, gerent delAmb el guardó a les mans, Burguillos ha destacat que és la primera vegada que la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) atorga aquest premi a una biblioteca del sud d'Europa, i queAl llarg del matí, nombrosos visitants han volgut veure amb els seus propis ulls com és la García Márquez, una afluència que els treballadors creuen que durarà "unes quantes setmanes".El guardó, que ja es troba a la biblioteca, el va atorgar aquest dilluns el Congrés Mundial de Biblioteques i Informació, organitzat per la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) i celebrat a Rotterdam. Segons el gerent, pel veredicte final es van tenir en compte "diversos factors", però els més importants han estat "el" i laque l'equipament dona "alsLa Garcia Márquez, segons Burguillos, manté "l'essència de la biblioteca pública", fonamentat en laen primer ordre, però també vol "utilitzar la". "Tot sense perdre de vista la promoció de l'equitat i el, ha sentenciat.Un altre dels aspectes que Burguillos ha posat en valor de l'espai és el seu, pensat perquè tothom trobi "el seu racó" segons les necessitats del moment. "Hi haper, per, per, per, I per fer", ha destacat el gerent. Així mateix, també ha enaltit aquells racons "més innovadors", com lao elssituats a la sala infantil, pensats per a persones amb dificultats cognitives.Just un dia després de conèixer el veredicte, la García Márquez s'ha omplert deque no només n'han elogiat l'arquitectura, sinó també la ubicació. "Que estigui en un barri no molt cèntric la fa especial, i molta gent dels altres barris la voldrà visitar", ha expressat Montse Yeste, veïna de Poblenou, que també ha dit que Barcelona és una ciutat "molt involucrada" en el món del. "S'ha de continuar en aquesta línia", ha asseverat.", ha afegit Ramon Martí, veí de l'Eixample que també ha visitat l'equipament. De fet, els treballadors han assegurat que l'afluència de visitants "ha estat alta" des del principi de l'obertura, amb una mitjana de. "Aquests dies sabem que serà una mica més alta, i ho acceptem encantats", ha dit Rodríguez.