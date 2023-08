Roben en una empresa i els detenen minuts després per viatjar set en un cotxe

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada de dimarts aset persones poc després que robessin en unaempresa de. L'arrest es va produir quan la policia catalana va aturar un cotxe a l'i va comprovar que hi havia, amb dues ajupides a l'interior.En escorcollar el turisme, els agents van localitzar, a banda de prop de, diverses eines, com ara un, unao una, que haurien fet servir minuts abans per cometre el robatori amb força a la companyia vallesana. En concret, el robatori s'hauria efectuat mitjançant la, és a dir, fent un forat en una paret o en un sostre per entrar a robar.Els agents dels Mossos presents en el moment de la detenció van poder lligar caps després de trobar uni localitzar-ne el propietari, que els va explicar que feia poques hores havien entrat a robar a la seva empresa i encara no havia tingut temps de posar la denúncia.

