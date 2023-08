Quins són els futbolistes amb salaris més alts de la Lliga? Quant cobra cada jugador del Barça?

Quins són els futbolistes millor pagats de la Lliga masculina? Salaris base en milions d'euros anuals

Quant cobren els jugadors de la primera plantilla del Barça masculí? Salaris base en milions d'euros anuals

Quant cobren els jugadors de la primera plantilla del Girona masculí? Salaris base en milions d'euros anuals

Quant gasten en salaris del primer equip masculí cadascun dels clubs de primera divisió? Xifres dels salaris base en milions d'euros anuals (apareixen en clicar o passar el cursor per damunt de cada equip)

Les estrelles de cada equip

Com es distribueixen els salaris del primer equip masculí de cada equip de primera divisió i quin és el jugador millor pagat?

Nota sobre el gràfic: Cada punt representa un jugador i, clicant-hi o passant el cursor per damunt, se n'indica el salari base en milions d'euros anuals. Com més a la dreta, major sou, i s'hi fa constar el nom del millor pagat. Les figures que hi ha a sobre són diagrames de caixa (boxplot, en anglès). La paret esquerra del requadre (primer quartil) assenyala el punt a partir del qual es deixa a l'esquerra el 25% de jugadors amb menor sou de l'equip. La línia central és la mediana (divideix la meitat pitjor pagada de la millor pagada). I la paret dreta del requadre (tercer quartil) és el punt a partir del qual se situa el 25% de plantila amb salaris més alts. Clicant o passant-hi el cursor per damunt, apareixen aquestes xifres de tall. En el cas del Barça, per exemple, el 25% de futbolistes ingressa menys de 6,2 milions anuals, la meitat n'ingressa menys de 9,2 (i l'altra meitat, més), i un 25% n'ingressa més de 12,8.

Sopa de dades NEWSLETTER SETMANAL Les xifres, gràfics i mapes imprescindibles per comprendre l'actualitat, de forma tan rigorosa com amena Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Ja fa tres estius que elha de lidiar amb ela base de palanques per fitxar i inscriure nous jugadors. Malgrat aquesta problemàtica, les nòmines dels futbolistes no acostumen a ser gaire transparents, a cap equip. Quins són els? Quant? I els de la plantilla del? Tal com s'evidenciarà, els ingressos varien molt en funció del pagador i, Barça isón clarament aquells que acaparen més nòmines astronòmiques.Entre el mig centenar de futbolistes amb nòmines més altes, n'hi ha 20 del Reial Madrid, per 15 del Barça i 11 de l'Atlètic de Madrid. Només aconsegueixen colar-se en aquest rànquing el, amb dos futbolistes, i eli l', amb un cadascun. Són xifres del portal especialitzat Capology , que trenca l'amb una informació recopilada dels propis actors (futbolistes, representants i clubs) o de filtracions contrastades per més de dues fonts. O quan això no és possible, l'estima amb algoritmes, en funció de les dades conegudes (és en aquests casos que s'indica que no és una xifra verificada).Com s'ha observat a l'anterior gràfic -que mostra els salaris base en brut, abans d'impostos i sense possibles incentius i primes-, el jugador millor pagat no és del Reial Madrid, sinó del Barça., clarament per sobre dels 24,4 milions e, el millor remunerat dels blancs. La diferència amb la segona nòmina més elevada dels blaugrana encara és més alta, ja queingressaria una mica menys de 21 milions, mentre que el recent arribat, uns 19. Després d'aquests, hi tornaria a haver un salt, fins als 14 milions d'El recent arribat al Barçaingressaria uns 3,5 milions anuals, el salari verificat més baix del primer equip. Malgrat tot, aquesta quantitat l'equipara pràcticament amb el millor remunerat del seu club de referència, el Girona, que ara seria el migcampista. De fet, la gran majoria d'integrants del segon equip català a primera divisió percebrien, tal mostra els següent gràfic. Malgrat tot, cal tenir en compte que, en aquest cas, l'accés a les dades és encara més escassa i cap de les xifres recollides per Capology està verificada al detall, sinó que es tracta d'estimacions.Si s'analitzen les xifres globals per equips, el Reial Madrid és el que, 273 milions, per damunt dels 214 del Barça. Tot i això, aquests dos clubs acaparen el 45% de tota la despesa en salaris de jugadors de tota la primera divisió masculina. I si se li afegeix l'Atlètic de Madrid,. Encara falten uns dies per tancar-se el mercat de fitxatges i els últims ja executats no estan inclosos a les dades, però el sou de la majoria de futbolistes del Barça superen individualment els de la plantilla al complet dels equips que menys paguen, l'i el(set milions en total, cadascun).En tot cas, les diferències encara són més accentuades si es comparen les retribucions amb les de la Lliga femenina. El portal Capology no ofereix dades per a elles, però la recent victòria de la selecció espanyola ha tornat a posar sobre la taula aquesta disparitat. Mentre el Barça va destinar 307 milions a sous de tot el personal esportiu de la primera plantilla masculina la temporada 2021-2022,. Igualment, el salari mínim d'un jugador de primera divisió masculina és de 186.000 euros, mentre que,-amb una proposta patronal d'apujar-ho a 17.500-, just per sobre del salari mínim interprofessional, de 15.120.Més enllà de la xifra global, lesen les remuneracions de les plantilles masculines també són notables en alguns equips. Tal com ocorre en el Barça i el Girona, altres equips també tenen un futbolista clarament millor pagat que la resta. Ocorre a l'Atlètic de Madrid amb, a l'Athletic de Bilbao amb, alamb, alambo alamb. Altres clubs, en canvi, tenen una escala salarial menys accentuada.