El Mago Pop toca el cel de Broadway amb la seva màgia

La màgia d'ha sigut capaç d'arribar ben lluny i encantar a tot el públic estatunidenc.s'ha estrenat aamb el seu espectacle, on ha rebut un enorme aplaudiment del públic. El mag ha complert un somni:, ha confessat en una entrevista per Catalunya Ràdio aquest dimarts.Laque arriba als Estats Units és la del Mago Pop i ho ha fet per la porta ben gran i amb una increïble rebuda. Hadel districte famós de Nova York, on serà fins aquest. "Mai m'hagués imaginat,, que un dia m'estrenaria a Broadway i de la manera que va ser", ha confessatVa ser tan emocionant que el mag va acabar: "Me'n recordo de la mevai de tots elsque he hagut de fer tots aquests anys,i dedicant-me a tot això", ha explicat el, recordant les seves llàgrimes.Díaz ha reconegut que estava nerviós: "Per, fa tres mesos tenia un anglès terrible". Fer l'espectacle en un altre idioma és un dels reptes que té l'il·lusionista, que cada vegada, però, se sent més còmode amb l'anglès.El mag de Badia del Vallès ha diferenciat elque s'ha trobat a Broadway amb el català que es troba al teatre Victòria, que va comprar el 2019. El de Nova York "fa", mentre que el de"és elper entrenar-te perquè". A l'il·lusionista li agraden les dues localitats i, per això, ha confessat que idealment li "encantaria fer, al Victòria, i".Seguint la línia dels seus plans de futur, eldel Mago Pop "ési per fer-ho els Estats Units és el país,ha dit Díaz.