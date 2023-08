Diversos ferits i detinguts en una baralla multitudinària a Barcelona

Matinada complicada a la. Una baralla multitudinària entre dos grups ha deixat almenys tres persones ferides i vuit individus detinguts, tal com ha avançat el digital El Caso. Els fets s'haurien produït al voltant de les 3.30 hores al carrerde la capital catalana i ha requerit intervenció policial.La policia catalana explica que la baralla s'ha produït entre dos grups de persones i que, a causa de l'enfrontament, dues persones han estat ferides per arma blanca. Una d'aquestes es troba en estat molt greu. Per altra banda, els agents presents al lloc dels fets han realitzat fins a vuit detencions. Elshan obert investigació per esclarir la baralla a

Altres notícies que et poden interessar