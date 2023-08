Illa pressiona ERC i Junts per a la investidura: «Catalunya va dir que vol Pedro Sánchez»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Els partits catalans estan tornant progressivament a l'activitat política després de les vacances d'estiu i en plena negociació a Madrid per la possible investidura de Pedro Sánchez., secretari general del PSC, s'ha desplaçat aquest dimarts fins a laen una jornada de treball, i des d'allà ha fet una crida a ERC i Junts perquè tinguin en compte els resultats dela Catalunya - amb una clara victòria dels socialistes - de cara a les negociacions de la investidura. "Catalunya va parlar de manera nítida i clara. Catalunya va dir que vol Pedro Sánchez", ha dit en una atenció als mitjans Illa, amb la voluntat de fer un "recordatori" als dos partits independentistes.El primer secretari socialista, que també ha aprofitat la seva intervenció per felicitar la nova presidenta del Congrés, la seva companya de partit Francina Armengol , també ha volgut fer una crida, però, al "respecte" en els processos de decisió de totes les formacions polítiques que a hores d'ara es troben immerses en les negociacions per a la possible investidura. Així mateix, també ha apel·lat al "respecte cap al procediment" que s'ha de seguir per arribar a una investidura, i ha reivindicat que cal "" per avançar en tots els espais.La discreció serà tal, de fet, que Illa ha evitat pronunciar-se rotundament sobre les dues qüestions clau que els partits independentistes, ERC i Junts, posen damunt la taula a canvi de la investidura de Sánchez:-especialment- i. "El PSC farà més que dirà, i actuarà més que no parlarà", ha respost contestat per aquesta qüestió. També ha evitat valorar les paraules de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, fent una enèsima crida a l'amnistia aquest dilluns en un acte a Prada de Conflent, acompanyat de quatre presidents catalans . "La memòria de Pau Casals mereixia un acte com el d'ahir i no vull fer cap valoració", ha tancat.