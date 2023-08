El líder de Wagner reapareix després del cop fallit... des de l'Àfrica

🇲🇱🇷🇺 Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, ha reaparecido hoy en un nuevo video grabado en el Sahel, posiblemente en Mali, en el que declara que estar en África para hacer "a Rusia más grande en todos los continentes" y ser "una pesadilla para ISIS y AlQaeda" pic.twitter.com/6ASzrcoiGV — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 21, 2023

El líder del grup mercenari, ha reaparegut aquest dilluns després del cop fallit contra Vladímir Putin ara fa dos mesos . I ho ha fet des d'una ubicació força llunyana al país, fins i tot en un continent diferent: l'. Des d'allà, ha assegurat que treballa perquèsigui "encara més gran en tots els continents".Si bé en el vídeo el cap de Wagner no admet explícitament que està a l'Àfrica, apareix en un paisatge similar a la sabana del continent i diu que es troba a una temperatura de 50 graus. A més, parla obertament de "justícia i felicitat per als pobles africans" i diu que vol ser un "malson" per a l'Cal recordar que després del cop fallit, el grup Wagner va deixar d'integrar les tropes russes que combaten a. Llavors, va deixar de contractar nous mercenaris, però ara Prigozhin ha anunciat que segueix reclutant "autèntics herois" i que centraran els esforços en un hipotètic retorn a Ucraïna "quan la pàtria ho requereixi".La presència del grup Wagner a l'Àfrica es detecta per primera vegada el 2012 a la llarga guerra civil de baixa intensitat que viu laon un miler de mercenaris donen suport al govern contra els grups gihadistes. A canvi, el grup obté uns mil milions de dòlars de l’explotació de les mines d’or i diamants.Alarriben per substituir les tropes franceses després de la seva expulsió. En tots dos països han estat acusats de massacres i crims de guerra. També són presents a, i alsón un dels puntals dels colpistes per aturar un atac de forces estrangeres si no es restitueix el govern legítim.