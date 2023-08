La Policia Nacional ha22 persones com a presumptes integrants d'una xarxa que es dedicava aper poder treballar al camp. Segons el cos policial, el grup cobrava fins a 400 euros per proporcionar elso per utilitzar els papers d'una altre persona amb una semblança física. En els dos escorcolls domiciliaris practicats van confiscaren efectiu. Als més de 20 detinguts, entre els quals els quatre líders de l'organització, se'ls investiga pels suposats delictes de pertinença a organització crimininal, falsedat documental i contra els drets dels treballadors.Leses van iniciar el passat, quan la policia espanyola va detectar a la ciutat de Tortosa la presència d'una xarxa d'especialitzada en lade documents falsos. Els agents van constatar que, concretament, es dedicaven a facilitara immigrants en situació irregular per formalitzar contractes de treball ende la zona. Previ pagament de, els treballadors obtenien una targeta de residència falsa elaborada per la xarxa o bé el document d'una altra persona amb trets físics similars, usant el mètode conegut com a 'look alike'.Segons la mateixa policia espanyola, la trama tenia unaben definida i especialitzada en tasques com lao el. Així, gestionaven els serveis den domicilis i el trasllat fins als llocs de treball, que no estaven inclosos en els pagaments inicials abonats pels treballadors, fet que els suposava efectuar aportacions econòmiques addicionals. La investigació conclou que el grup disposava dei conductors suficients per transportarEn un operatiu amb la participació de més d'un centenar d'agents, la policia espanyola ha acabat detenin, a més de decomissar 30.000 euros en metàl·lic,una, diversosde diferents nacionalitats així com documentació diversa.

Altres notícies que et poden interessar