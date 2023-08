Mor Serguei Babkov, exjugador de la Penya

🖤 El nostre més sentit condol. Descansa en pau, Serguei https://t.co/smflLlKlZQ — Club Joventut Badalona (@Penya1930) August 21, 2023

Etapa al Joventut

L', va morir aquestde manera sobtada als. Així ho ha informat l', club on va disputar cinc temporades abans de formar part delva jugar la seva etapa dea les categories inferiors del club de la seva ciutat, el. A principis de la dècada de 1990 el jugador va marxar a la lliga d', fitxant per. Allà va convertir-se en elde la temporada 93-94.Va ser en aquest moment quan el rus vaPrimerament, va ser jugador de l'entre les temporades del. Va arribar a jugar més de 200 partits amb una mitja deund'encert des de la línia de tres. L'va portar el seu equip a disputar la final de la lliga, la qual va perdre davant del Barça i, així, es va proclamaramb l'equip de Màlaga.La temporadaBabkov va arribar fins a Badalona per vestir la samarreta de la. La sevala va fer amb el club badaloní i només durant un any, ja que lesvan fer que se'n tornés a la lliga russa., també ha sigut un jugador amb una llarga trajectòria. Va disputaramb la selecciói va aconseguir, a més d'una plata i un bronze en diferents campionats Europeus.El passat mes deBabkov va tornar a treure el cap per, per veure un dels partits de la, que havia estat el seu equip, contra el. El club en el qual va jugar cinc temporades ha lamentat la seva mort per xarxes socials i laha respost, fent el mateix: