Les jugadores de la selecció espanyola rebran la Medalla d'Or al Mèrit Esportiu

ha rebut aquest dimarts a la Moncloa les jugadores de la campiones del Mundial femení , amb "orgull, admiració i etern agraïment", després d'un "èxit" que "rendeix tribut a altres generacions". Per tot això, el president del govern espanyol en funcions ha anunciat la distinció a l'equip amb la"Vull agrair-vos de tot cor el que heu fet, com ho heu fet i com ens heu fet gaudir", ha assegurat Sánchez. Després de saludar una a una lesi membres delde l'equip, el president de l'Estat ha parlat d'"un èxit com a generació, però que també rendeix tribut a altresde jugadores".A més, Sánchez s'ha mostrat "convençut" que aquesta primera ino serà la culminació d'un procés, sinó "l'inici de moltes bones coses que passaran per al futbol femení i per a l'esport femení" a. "El que heu aconseguit és formidable, però heu fet una cosa molt important i és que lesvegin que al futbol també hi ha un lloc on poder desenvolupar-se", ha apuntat Sánchez.En l'acte també ha parlat la capitana de la selecció,, que ha definit el trofeu aconseguit amb "molt esforç i sacrifici" i el seu "somni des de petites". "Agraïm alque aposti per la dona i l'esport, per a nosaltres és un honor i un orgull. Agraïm a latot el seu suport i esforç, que aposti pel futbol femení. Us dediquem a tots aquesta copa, som campiones del món", ha conclòs la jugadora des de la Moncloa.