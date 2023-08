Sánchez demana a Felip VI que el proposi per ser investit i blasma Feijóo per intentar‑ho

La constitucionalitat de l'amnistia

Reunió del rei amb Feijóo

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El president del govern espanyol en funcions i líder del, s'ha reunit aquest dimarts amb el reien el marc de la ronda de consultes per a la investidura i li ha traslladat la seva disposició a assumir la responsabilitat per postular-se com a presidenciable després de les eleccions del. "Creiem estar en condicions d'unir el suport parlamentari, com va quedar acreditat al Congrés", ha dit en una atenció a la premsa, tot fent referència a la constitució de la, en la qual els socialistes se'n van sortir i van aconseguir el suport de 178 diputats del bloc progressista i nacionalista per situar Francina Armengol al capdavant . Els populars, en canvi, es van quedar sols i afeblits.La compareixença Sánchez s'ha produït poc després d'haver-se reunit amb el monarca al. El president de l'executiu ha reivindicat que el PSOE és l'única formació que pot tenir prou suports perquè "només hi ha", i ho ha dit després que l'entorn del PP no cessi en la pressió al rei perquè proposicom a candidat per a la investidura. "Si per tercer cop es vol, està en el seu dret de fer-ho, però és una decisió que ha de prendre ell", ha comentat Sánchez sobre aquesta voluntat del seu contrincant. Ara bé, el cap de l'executiu també ha assegurat que serà "" amb el candidat que proposi el rei.Sigui quina sigui la decisió de Felip VI, Sánchez considera que el PP està insistint per anar a la investidura simplement per guanyar visibilitat i no perquè existeixin possibilitats reals com per aconseguir situar-se al capdavant de l'executiu, i així ho ha verbalitzat durant la compareixença davant la premsa: "El procés d'investidura no és un, sinó que té per finalitat reunir el suport parlamentari per a la formació d'un nou govern".Si bé és un fet objectiu que el PP no té prou diputats per forjar una majoria de dretes, tampoc a hores d'ara el suport a Sánchez està garantit, malgrat haver superat el primer tràmit del 17 d'agost. Serà clau en aquesta negociació les cessions del PSOE cap als partits independentistes, i concretament sobre l'amnistia . Sánchez ha reivindicat, una vegada més, la pacificació de Catalunya i ha insistit que es negociarà allò que càpiga en el marc constitucional: "Vista la situació avui, i els resultats del 23-J i el 28-M, sembla clar i evident que la societat catalana aposta definitivament pel retrobament i la convivència de manera rotunda i majoritària. A partir d'aquí, actuarem amb coherència.".Però què entra i què no en el marc constitucional que reivindica el PSOE? És en aquest punt on discrepen els experts, i on hi ha un marge d'interpretació molt ampli. Sánchez, no s'ha volgut posicionar davant d'aquesta pregunta i ha fugit d'estudi: "No em correspon a mi dir què és o no constitucional. Tenim elper dirimir aquestes qüestions". També ha fugit d'estudi quan ha estat preguntat per aquesta qüestió el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que en una atenció als mitjans també aquest dimarts ha pressionat ERC i Junts perquè donin suport a Sánchez en la investidura.Les trobades entre el monarca i els grups parlamentaris van començar dilluns, i continuen aquesta tarda. Felip VI es reunirà a les quatre de la tarda ambqueperquè el rei el designi candidat malgrat no tenir els vots suficients per a superar la investidura. Aquest mateix matí, el coordinador general dels populars,, ha tornat a mostrar-se confiat que Vox finalment els acabin donant suport malgrat el trencament que es va produir en la votació de la mesa del Congrés, en la qual els de Santiago Abascal no van votar a favor de la candidata popular Cuca Gamarra. I l'ha encertat, perquè després de la reunió entre els ultres i el monarca, Abascal ha assegurat que votarà Feijóo a canvi que el PP no els arraconi.D'aquesta manera, a hores d'ara, el bloc de la dreta compta amb-PP, Vox, CC i UP- mentre que discretament el PSOE treballa per aconseguir la mateixa majoria que va fer possible la proclamació d'Armengol com a presidenta del Congrés , elsdel bloc progressista i nacionalista. De moment, durant la jornada d'avui, tant el PNB com el BNG han recordat als socialistes que si volen el seu suport, han de moure's. De moment, poc després de la trobada amb el rei, els socialistes ja han trucat al PNB i es reuniran aviat. Ara bé, el silenci regnarà en les negociacions igual com va passar en les setmanes prèvies a la constitució del Congrés, que es van desplegar amb absolut hermetisme per part dels equips negociadors de Sánchez. Aquest hermetisme va acabar generant fruits a la primera volta de la votació d'Armengol, que va ser escollida amb majoria absoluta contra tot pronòstic.