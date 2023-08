El motiu pel qual no es veuen focs artificials de color blau

Com es produeixen els colors dels focs artificials?

L'estiu és època dei, sens dubte, els castells desón un dels imprescindibles de la programació d'activitats. La major part de les vegades, l'significa el final de festes, per això també es viuen amb més emoció. Ara bé, aquesta pluja de colors, so i llum que omple el cel durant uns minuts per si mateixa ja és impressionant. Per més que passin els anys, la gent encara se'ls queda mirant embadalida. Però us heu fixat mai que no n'hi ha deEls focs artificials normalment són de color, entre d'altres, però mai de color blau. Per buscar el perquè de tot plegat, primer cal entrar en els coets artificials com a fenomen, atès que és molt més complex del que ens pensem: "Quan contemplem les flors de llum que formen l'explosió dels coets, som testimonis d'unmés enllà del que es pot veure: els àtoms mentrestant van saltant, però des de terra no ho podem apreciar", explica el bioquímic i astròleg César Menor-Salván a The Conversation.

Una vegada explota la pólvora a altes temperatures, els elements que formen el coet es volatilitzen en una flama i es desencadena un procés que consisteix en la transferència d'energia de la flama als àtoms de cada element. En aquest punt, els electrons salten del seu estat normal a un estat excitat de poca durada, de qüestió de nanosegons.



Els colors, però, no es comencen a apreciar fins que els electrons no tornen a lloc, que és quan emeten en forma de llum l'energia que absorbeixen. És a dir, la llum procedent dels electrons aporta color a la flama, que si no fos per això seria gairebé invisible. Aquest cicle es repeteix constantment mentre dura l'espectacle, d'aquí que hi hagi varietat de colors.

El que més sorprèn és que aquesta diversitat de colors és gràcies als "salts electrònics" característics que tenen els electrons segons l'element a què pertanyen. Per tant, si en la mescla hi ha sodi, aquests salts crearan el color groc; si hi ha estronci, generaran el color vermell; si hi ha alumini, formaran el color gris, i si hi ha bari, produiran el color verd. Així doncs, teòricament, el coure hauria de desenvolupar el color blau, però hi ha tota una sèrie de factors que no ho permeten.

Per què no és possible el color blau?

Crear focs artificials, tot un repte

Com hem vist, amb la barreja de diferents elements es pot obtenir tota una, des del vermell, el groc i el verd, passant pel blanc, fins al magenta, el púrpura i el taronja. Avui dia,encara es demanen per què són possibles tants colors i per quèEl color que veiem al cel quan es llança un coet és el resultat d'una combinació de diversos salts en cada element. Els saltssón entre la gamma. En canvi,perquè, tot i que en molts elements hi ha "salts electrònics" a la regió blava, també es produeixen en altres colors, normalment més dominants, de manera que el resultat final de la combinació no és el blau. Un exemple d'això seria el, que produeix un toAixí doncs, elés l'en potència que podriaarribar a. El problema és que no és pas senzill, perquè les barreges basades en sals de coure i una font de clor solen tendir al verd per l'elevada temperatura dels focs artificials. D'altra banda, la combinació ded'amoni amb coure genera el color blau als, però quan es vol provar en els focs artificials, es torna, de manera que torna a passar al color verd.Lesper crear combinacions que produeixin el color blau i que es puguin fer servir en pirotècnia no és pas l'únic impediment. Cal tenir en compte que hi ha tota una sèrie de colors produïts per altres components que se superposen al blau. A més a més,, que dominaran per sobre del blau i el verd.A tot això cal afegir-hi que, ni tan sols a la nit, únic moment en què el podem percebre clarament. Per això, malgrat que algun dia s'aconsegueixi que el blau sigui possible en focs artificials, a la pràctica acabarà senti només es podrà veure durantMalgrat tot, l'del color blauper gaudir dels focs artificials. "Quan els observo, penso que el descobriment que cada element pot aportar un color diferent en les flors del foc ens ha portat a coses tan fascinants com ara", conclou el científic Menor-Salván.

