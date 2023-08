Pep Guardiola receiving a parking ticket today 🤣 pic.twitter.com/GitQeBaluy — ManCityzens (@ManCityzenscom) August 21, 2023

és gairebé perfecte dins d'un camp de futbol, però fora és humà com tots i també comet errors. Això és el que li ha passat en ple carrer de, però tot plegat s'ha resolt amb una curiosa anècdota. El tècnic delva ser multat per una infracció amb el cotxe, però s'ho va prendre amb humor.En concret, l'entrenador català va aparcar el seu vehicle en una zona senyalitzada amb dues línies grogues a terra. Això, a, implica que està prohibit l'estacionament encara que sigui per un temps breu de temps. Un agent de la policia, complint amb la seva feina, va posar-li la multa just quan Guardiola tornava al cotxe.El policia va aprofitar que havia posat la multa a tota una estrella per demanar-li una foto, i Guardiola va decidir tornar-li la sanció amb una mica de broma. "", li va dir l'entrenador dementre recollia la multa del vidre del seu cotxe.

Altres notícies que et poden interessar