Obliguen Ryanair a readmetre una treballadora acomiadada per fer vaga

Elsocial número 2 de Santiago de Compostel·la haque va ser acomiadada durant la vaga que va realitzar la plantilla de l'aerolínia l'estiu passat. Segons ha informat el sindicat USO en un comunicat aquest dilluns, és la primera sentència que força l'empresa irlandesa a fer marxa enrere amb un dels 40que va fer a Espanya per, afirmen, "Segons indica l'organització, la treballadora va perdre la feina perals serveis mínims aplicats per l'empresa durant les aturades. Ara, la justícia obliga Ryanair aper "danys i perjudicis".Tal com apunta USO, la sentència indica que la conducta de l'empresa va suposar una "", per la qual cosa és procedent declarar la nul·litat de l'acomiadament. Des del sindicat i l'Associació de Tripulants de Ryanair recorden que aquesta és la "primera sentència" de les més de 45 demandes per acomiadament interposades per USO."Mentre polítics de tot color reben amb catifa vermella Ryanair i el seu model de negoci basat en l'abús de treballadors i passatgers, som sindicats com USO-ATR els que, juntament amb jutges i Inspecció de Treball, contribuïm a posar fre a aquesta empresa que segueix resistint-se a complir la llei", asseveren.