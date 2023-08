Talls al coll i en una orella per robar un mòbil a Terrassa

Mostra el teu compromís amb Nació.

Elsd'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dilluns unque haviaamb unatrencada laa qui volia robar el mòbil. La víctima va patiren unai alLa policia catalana investiga ara els fets ocorreguts durant laal centre de. Eren lesquan han rebut l'avís de l'assalt, que sembla que ha estat donat per la mateixa víctima.Segons informa el Diari de Terrassa, la víctima es trobava a l'avinguda de Barcelona quan ha estat atacada per un individu que volia robar-li el mòbil. Davant la seva, el lladre ha agafat unade vidre, l'hai l'ha agredit., tot i les ferides causades.Els Mossos, després de parlar amb la víctima, han iniciat unaper la ciutat per trobar l'agressor. El sospitós, de 47 anys, ha estat localitzat i detingut. Se li atribueix undeambi un de