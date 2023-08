Programa de les Festes de Sants 2023: dates i carrers guarnits

Dates de les festes de Sants 2023

El cartell de la festa major

El cartell de les Festes de Sants 2023, per Sara Rosa Mencia Foto: Ajuntament de Barcelona

Pregó de les festes de Sants

Carrers guarnits de les festes de Sants 2023

Alcolea de Baix : recorregut històric a través del fil conductor de la llum.

: recorregut històric a través del fil conductor de la llum. Alcolea de Dalt: estil rock amb final a l'Estadi de Wembley per celebrar els 40 anys de la comissió de festes.

estil rock amb final a l'Estadi de Wembley per celebrar els 40 anys de la comissió de festes. Plaça de la Farga i carrer de rossend Arús: “Minecraft” – Tots els elements del popular videojoc.

“Minecraft” – Tots els elements del popular videojoc. Finlàndia: “Stranger Things” – Inspirat en la sèrie de ciència-ficció.

“Stranger Things” – Inspirat en la sèrie de ciència-ficció. Guadiana: descobrir l'astronomia observant el cel en un viatge fins a l'antiga Grècia.

descobrir l'astronomia observant el cel en un viatge fins a l'antiga Grècia. Papin : el canvi climàtic s'apodera del carrer: torres inundades, peixos i animals marins.

: el canvi climàtic s'apodera del carrer: torres inundades, peixos i animals marins. Robrenyo: el fons marí aterra al carrer amb tortugues, pops i el túnel de boca d'un tauró.

el fons marí aterra al carrer amb tortugues, pops i el túnel de boca d'un tauró. Sagunt: l'origami japonès és el protagonista d'aquest carrer, juntament amb els desitjos.

l'origami japonès és el protagonista d'aquest carrer, juntament amb els desitjos. Valladolid: el fons marí també és la temàtica d'aquesta zona, però en aquest cas per denunciar les tones de plàstic que s'hi llencen.

el fons marí també és la temàtica d'aquesta zona, però en aquest cas per denunciar les tones de plàstic que s'hi llencen. Galileu: patí andalús enmig del barri de Sants.

patí andalús enmig del barri de Sants. Vallespir de Dalt: Charlie i la Fàbrica de Xocolata, amb xocolatines, llaminadures i gelats.

Charlie i la Fàbrica de Xocolata, amb xocolatines, llaminadures i gelats. Vallespir de Baix: homenatge al mag Gabi Pareras.

La cultura popular, protagonista

El dia que acaben les Festes de Gràcia, un altre barri emblemàtic de Barcelona també celebra la seva. Es tracta de, a l'extrem oest de la ciutat, mirant-la des del mar, on els concerts i els carrers guarnits també són els protagonistes. Castells, balls tradicionals, correfocs, música en directe, torneig d'escacs... Els carrers de Sants s'omplen de festa durant vuit dies per gaudir de la seva festa.El dia marcat per tots els santsencs al seu calendari i per molts altres ciutadans de Barcelona és el. És llavors quan les Festes de Sants donen el. I no serà fins al diumengeque acabarà la festa popular i caldrà esperar fins a l'any vinent per tornar-la a viure.Sara Rosa Mencia ha estat la il·lustradora del cartell de les Festes de Sants d'aquest 2023. Formada a l'Escola Massana, Mencia ha volgut homenatjar tots els veïns i veïnes del barri incloent-los sobre un fons blau, que comparteixen amb els diables, geganters i músics.Laha estat l'encarregada de pronunciar elde Sants d'enguany. Per què? Fàcil, el 2022 van compliri una celebració d'aquest nivell no es pot deixar passar. A més, el barri de Sants alberga una plaça que homenatja dos dels seus fundadors, elsDotze carrers del barri de Sants s'han guarnit enguany per celebrar la festa major. Els veïns i veïnes dediquen mesos a pensar, decidir i dur a terme la temàtica que els representarà, fins que el primer dia de la festa canvien radicalment l'aspecte del seu carrer amb l'objectiu de guanyar el concurs. Quins hi participen i quines són les temàtiques?

La cultura popular és la protagonista de la festa major de Sants. Castellers, balls tradicionals i populars i correfoc són tres elements indispensables per celebrar els dies festius d'aquest racó de la ciutat i, per descomptat, enguany no hi faltaran. Quan? Els castellers actuaran els dies 25 i 26, i el correfoc es durà a terme la nit del dissabte 26.