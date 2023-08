Gabriel Garcia Marquez bibliothèca from Barcelona is announced the winner of Systematic / IFLA #library of the year for 2023 #WLIC2023 — IFLA PLS (@IFLA_PLS) August 21, 2023

Va seri des d'aquell moment no ha deixat de tenir protagonisme i sorprendre. La, situada al districte de, acaba de ser declarada com la. La instal·lació barcelonina és el primer equipament de l'Estat en obtenir aquest guardó.Al maig de l'any passat, una combinació deva construir-se entre els carrers de Barcelona.plens de llibres i molta cultura. Es pot veure absolutament tot i inclús hi ha una l'aire lliure. Per la seva infraestructura i per la vida que s'hi ha creat dins, és la guanyadora indiscutible delque atorga la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA).Aquests'ha conegut la notícia des de Rotterdam, on se celebra ladeli, enguany, Barcelona hi és present. L'enorme biblioteca va passat el primerde la competició, en la qual hi havia 16 candidates i avui el districte de Sant Martí està de festa.L'entorn, la, la qualitat arquitectònica, la flexibilitat dels espais i serveis, la, elamb l’aprenentatge i, la digitalització i solucions tècniques dels serveis. Aquests són alguns delsque laha tingut en compte per seleccionar les quatre biblioteques finalistes.