Prohibit fer foc en espais oberts i suspeses les activitats de lleure al bosc pel risc d'incendi

El Govern ha aprovat aquest dilluns un seguit deen algunes zones del territori. A partir de dimarts i fins divendres, entre d'altres, queda, en lesde la xarxa de carreteres i en les. També es, i quedentotes lesdei esportives en el medi natural. Les restriccions s'aplicaran en tots els municipis que es troben en perill d'incendi molt alt o extrem. A banda, Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor molt intensa fins divendresLes mesures s'han aprovat en el marc de la reunió del Consell Assessor del Pla Infocat, que ha estat presidida pel conseller d'Interior,. Les restriccions, que seran efectives des de les 00.00 hores defins a les 00.00 hores del25, s'aplicaran en aquells municipis inclosos en el mapa de perill d'incendi forestal del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem així com els que tinguin activat el. El Govern ha informat que el llistat de municipis pot variar diàriament.Per ara, hi ha unad'incendi forestal. Protecció Civil ha fixat el nivell 3 del Pla Alfa enamb un perill molt alt o extrem d'incendis, ha elevat a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, i n'ha deixat 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat. Les úniques comarques que han quedat, per ara, fora de les restriccions són de la zona de l'Alt Pirineu i l'Aran, i també algunes comarques de Ponent.En els municipis amb risc alt o molt alt d'incendi, el Govern ha aprovat laen tota mena d'espais oberts; lade totes lesconcedides perde; encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d'acampada; ladei equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques; i l'ús deA banda, les restriccions també inclouen lao qualsevol classe de material susceptible d'originar un incendi; la suspensió de totes les activitats de lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents; la, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta; i la restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. En aquests casos, es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, sigui per fer activitats o com inici d'una estada.Finalment, l'executiu ha acordat la; la restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles; la prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les 13 hores i les 20 hores; i la limitació de la circulació motoritzada en el medi natural dels municipis en qüestió.