Sánchez traslladarà a Felip VI que negocia amb ERC i Junts però no pressionarà perquè el designi candidat

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE,, es reunirà ambaquest dimarts en el marc de la ronda de consultes per a la investidura. Segons fonts de Moncloa, Sánchez "traslladarà al monarca espanyol el seu projecte i la majoria en la qual treballa", però no l'emplaçarà a designar-lo com a candidat. "No li dirà al rei què ha de fer o no", apunta l'entorn del president espanyol. "Si Feijóo necessita una tercera derrota per entendre el missatge de les urnes, endavant".Fonts derecorden que el líder del PP ha fallat en l'objectiu de sumar una majoria absoluta amb Vox, primer, i d'obtenir el control de la Mesa del Congrés, després, i "si vol anar a una investidura de fireta, que hi vagi". "Els espanyols han dit 'no' al seu projecte destructiu de l'antisanchisme", apunten, i amb una eventual votació d'investidura del candidat del PP "es constatarà per tercera vegada que no té suports per governar aquest país".Segons Moncloa, ara per ara "l'única majoria possible és una majoria de progrés i a favor d'una Espanya plural i diversa". Fonts socialistes han apuntat també aquest dilluns que la seva formació no té pressa per anar a una investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes volen donar marge a la negociació, i aborden amb "prudència, discreció i diàleg" –segons fonts de Ferraz-perquè les negociacions arribin a bon port, tot i que l'entorn de Sánchez és conscient, també, de la dificultat de satisfer les peticions en aquesta direcció.Els contactes continuaran els pròxims dies i setmanes amb la voluntat de repetir la majoria de 178 vots que va servir per designar Francina Armangol com a presidenta del Congrés. Mentrestant, davant de la impossibilitat que Feijóo aconsegueixi sumar Vox i PNB en una mateixa equació -tal com ha recordat aquest dilluns- els socialistes espanyols asseguren que no entraran "en una competició amb el PP per veure qui va primer a la investidura". "No ens donarem cops de colze amb Feijóo. Si ell necessita una tercera ensopegada per adonar-se de la realitat que l'envolta, no serem nosaltres els qui li traiem aquesta idea del cap", sostenen fonts socialistes, "i si vol anar a una, ell mateix".Amb tot, el PP pressiona perquè el rei designi Feijóo com a candidat. En declaracions a la COPE, el vicesecretari Institucional del PP,, ha afirmat que si el rei designa Feijóo com a candidat, aquest iniciarà una ronda de contactes, i ha apuntat directament el PNB (5 diputats), a qui ha advertit que si rebutja un acord amb el PP acabarà assumint un "paper irrellevant".Els populars també han recordat aquest dilluns que el 2016 Sánchez va admetre quetenia prioritat per anar a la investidura perquè havia estat la força més votada. A través dels seus canals de premsa, el PP ha difós una nota del PSOE d'aleshores (el PP tenia 37 escons i el PSOE 85) on Sánchez afirmava que era "el torn de Rajoy" i només si aquest fallava en la seva investidura "el PSOE respondrà a l'obligació 'd'articular un govern de canvi i progressista".