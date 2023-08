Cinc presidents deixen testimoni d'un conflicte irresolt

Aragonès, deferent amb Puigdemont

El 8 de maig de 1980, dia en quèes va posar al capdavant de la Generalitat,(1982) encara no havia nascut. Convergència era un partit nacionalista i de dretes, però no independentista, que retindria, amb Pujol al capdavant, la presidència any rere any i successivament fins al. ERC, l'any 1980, sí que era independentista, quan l'independentisme era un moviment polític gairebé residual. 43 anys després que Pujol fos president de la Generalitat i ara amb un executiu català sota les regnes del republicà Aragonès, aquest dilluns han coincidit a laells dos i altres tres dels protagonistes de la política catalana de les últimes dècades, cinc presidents que, participant en l'aniversari del 50è any de la mort del músic, han verbalitzat gran part dels accents que hi ha en la política catalana, la de llavors i la d'ara. I del conflicte que hi havia llavors i que avui roman irresolt. Els protagonistes han estat el mateix Pujol, també el socialista, els expresidents de Junts, i el president Aragonès. Pasqual Maragall no hi ha assistit a causa del seu Alzheimer, i Artur Mas per motius "personals".Aragonès i Puigdemont han sigut els més puntuals a arribar. La presència de Puigdemont ha estat la que més ha encuriosit els assistents. "Mai abans hi havia hagut tanta gent en una" (UCE), assegurava entre el públic un dels assistents que no falla mai a la cita que se celebra anualment a, a la Catalunya Nord. L'edició d'aquest 2023, que és la 55, té com a fil conductor la democràcia en temps de globalització, i la llengua centra bastants dels actes previstos que s'estan celebrant entre el 17 i el 23 d'agost. Ha estat aquest dilluns, però, i a l', que s'han reunit els cinc expresidents donant una imatge inèdita que quedarà grava en moltes pupil·les. Tampoc s'han perdut l'efemèride la presidenta de Junts,, el president parlamentari del partit,, i el diputat d'ERCEls presidents han mantingut una compostura freda, i no s'han saludat davant de la premsa. Tampoc han parlat gaire. Ho havien fet prèviament, en una sala privada, on han pogut mantenir una conversa distesa. Després han sortit d'ella, Torra el primer, han creuat el pati -Pujol, amb l'ajuda d'un monjo- i s'han fet una fotografia conjunta. La majoria de proclames entre els assistents eren a favor de Puigdemont, a qui han rebut sota el crit "". L'expresident de l'1-O ha assistit a Catalunya Nord per primera vegada després que la justícia europea li retirés la, i malgrat els dubtes, el magistrat instructor de la causa del procés,, de moment no ha reactivat l'euroordre per a la seva detenció. "Ja està aquí? L'heu vist?", comentaven un grup de dones sobre l'expresident a l'exili.Els presidents han intervingut per ordre de mandat. Casals era l'homenatjat, i la seva figura, un element que cada ponent s'ha fet venir bé segons el que volia apuntar. D'ell, Pujol n'ha remarcat la seva "catalanitat oberta". L'expresident ha remarcat que és partint d'aquesta obertura que cal enfrontar els: acollint, però mantenint la identitat catalana, que està "". "Si la identitat catalana s'arribés a perdre, la personalitat col·lectiva es dissoldria", ha afegit. Ha rebut l'aplaudiment de tots els altres quatre presidents. Aquest acte és un més dela la vida pública de Pujol, que en l'últim any ha anat conquerint restitucions en espais institucionals, com va suposar la seva assistència al norantè aniversari del Parlament El discurs deha estat dels menys aplaudits. La crispació de sempre, d'un conflicte irresolt, malgrat que el seu discurs ha estat del tot respectuós. El socialista ha pujat i baixat a l'escenari rebut amb algunsi crits d'"independència". En cap cas li ha fet tremolar la veu, a l'expresident veterà. Un cop ha acabat la seva intervenció de fet, des de l'UCE li han volgut agrair l'ajuda que va fer cap a l'entitat també durant la seva presidència. Tots els presidents han aplaudit aquestes paraules excepte Torra. Montilla, en el seu discurs ha reivindicat la capacitat i necessitat d'arribar acords en l'actual moment polític, i ha apuntat que no es pot construir una nació "negant a una part la seva identitat". "L'Espanyai excloent ha de donar pas a una, respectuosa de la diversitat, i capaç de gestionar la seva pluralitat", ha afegit.Puigdemont, per la seva banda, ha fet venir bé la figura de Casals per parlar de la negociació de Junts amb el PSOE a Madrid . "Res del que va fer Pau Casals va ser pensant en ell ni buscant cap sortida personal per a ell, i tenim el deure de continuar fent el mateix", ha remarcat. Les paraules arriben després que el mateix Puigdemont i el partit que lidera estiguin reclamant l'amnistia a canvi de la possible investidura de Pedro Sánchez, però una amnistia per a tot el moviment -per la seva condemna per corrupció per la gestió a la Institució de les Lletres Catalanes- i que no sigui una solució personal per dirigents concrets com el mateix Puigdemont. En el seu discurs, a més, ha reivindicat la importància que el, una petició que ha fet el seu partit en el marc de les negociacions amb el PSOE i que ara depèn dels representants del Consell de la Unió Europea, que són els estats.Torra, que aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio ha reivindicat que només si hi ha amnistia i autodeterminació s'hauria de votar a favor de la investidura de Sánchez, també ha fet venir bé la figura de Casals per reivindicar com entén la política: "Per Casals,. O ets lliure, o no ho ets. No és a la llista d'expresidents perquè el seu codi de moralitat no li hauria permès. A saber què hauria passat si ho hagués estat ell i no [Josep] Tarradellas". En la seva intervenció també ha criticat que el músic no rebés elquan va ser un dels candidats finalistes el 1958 per una "tenebrosa maniobra espanyola".I Aragonès, finalment, ha estat l'encarregat de cloure l'acte. Ha pujat a l'escenari rebent crits d'"independència", i se n'ha sabut sortir molt bé: "Sempre és bonic començar els actes recordant quin és el nostre objectiu". El cap de l'executiu ha iniciat el seu discurs qualificant de "fet excepcional" haver-se de reunir amb Puigdemont "fora dels límits de l'estat espanyol", el que demostra que hi ha un conflicte polític pendent de resoldre i que requereix "més que mai" l'amnistia i l'autodeterminació. "Ens hem hagut de reunir fora fruit d'unaque encara perdura, aquí vull recordar al president Puigdemont, a qui vull donar la benvinguda", ha dit.Aragonès ha assenyalat que l'acte d'homenatge era també d'"", i ha subratllat l'excepcionalitat de Casals com per reunir fins a cinc caps de l'executiu. El president de la Generalitat ha subratllat que era una icona del pacifisme i l'antifeixisme, i que avui continua ben vigent. També ha demanat no deixar "mai" de construir nació catalana, però amb "mirada inclusiva". Els Segadors han posat punt final a l'acte. Després, els presidents han estat convidats pels organitzadors a unal qual la premsa no ha pogut accedir. Aragonès i Puigdemont no es veien des del maig del 2022. Després, cadascun, ha anat per la seva banda.