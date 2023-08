Borrell avança una trobada «d'alt nivell» sobre la pau a Ucraïna, «probablement» per setembre

La UE finançarà part del cost dels F-16

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

de laper Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea,, ha avançat que "es treballa" en una. Borrell ha afegit que "probablement" se celebrarà durant la Setmana d'Alt Nivell de l'Assemblea General de les Nacions Unides, aA principisva tenir lloc a(Aràbia Saudí) una reunió, amb la participació de. Un d'ells va seri, segons ha destacat Borrell, va ser "un altre país de pas d'Ucraïna per aconseguir que la comunitat internacional faciper parar la guerra".assegura que només Rússia pot aturar la guerra: "Només Rússia la pot parar, Rússia la va començar i". Borrell ha volgut insistir en la roda de premsa que ha ofert al Palau de la Magdalena deque la UEBorrell també ha fet referència a l'Fa només uns dies que elsha donatperquèpuguin enviar caces F-16 a Ucraïna. Ha detallat, però, que aquest enviament no arriba fruit d'un acord amb la UE, sinó que "són decisions bilaterals de diversos països que han format un grup per a coordinar la seva acció". En canvi, sí que ha dit que la, si els països promotors ho demanen,El polític català ha confiat que aquests avions puguinal país presidit per Volodímir Zelenski, Ucraïna, encara que ha reconegut que, "per desgràcia", e, ja que abans cal entrenar als pilots i això suposa una "tasca llarga". "Però", ha afirmat.L'Alt Representant ha tornat a acusar Rússia de dur a terme "tots els dies"sobre territori ucraïnès "buscant objectius", lamentant els "mortífers" atacs dels últims dies dirigits contra la població ucraïnesa i infraestructures civils, com són els ports.