La Fiscalia demana reobrir la causa contra Oleguer Pujol

Lai l'han presentat recurs contra la decisió del jutge de l'que acordava arxivar la causa d'Oleguer Pujol. Segons ha informat El Periódico, les acusacions s'oposen a l'arxivament i consideren que la decisió del jutge no està justificada i s'ha pres sense esperar un informe encarregat a l'Agència Tributària sobre els suposats delictes fiscals del fill petit deLa causa va néixer el 2014 en el marc de la investigació sobre la fortuna de la família. Nou anys més tard, i malgrat els intents de la Fiscalia per mantenir-la oberta, el jutge va acordar al juliol arxivar-la perquè les acusacions no havien pogut justificar la perpetració d'un delicte. Concretament, a Pujol se l'investigava per delictes fiscals i de blanqueig de capitals per operacions immobiliàries.El fiscali l'advocada de l'Estatsón crítics amb la interlocutòria del jutge, d'una sola pàgina, i sostenen que és contrari a dret, perquè no justifica de manera correcta la decisió d'arxivar la causa. Seoane critica que Pedraz no concreta com arriba a la conclusió que cal deixar d'investigar el petit dels Pujol i critica que deixa les acusacions en una posició d'indefensió "material, real i efectiva". La Fiscalia, en la mateixa línia, alerta que encara no hi ha un informe final de l'Agència Tributària sobre els possibles delictes contra la Hisenda Pública.Pujol continua investigat en l'anomenat cas Pujol, la causa que investiga l'origen de la fortuna familiar i que nou anys després d'obrir-se continua pendent de judici. La Fiscalia demana per a ell una pena de vuit anys de presó per, la mateixa pena que demana per a la resta de germans excepte per a Jordi i Josep, a qui se'ls demanen més anys de presó.