Un centenar de persones moren a les carreteres catalanes el 2023

Més d'un vehicle implicat i xocs frontals

El nombre de morts a les carreteres catalanes es redueix respecte al 2022, però continua sent preocupant. El(SCT) ha informat que un total deja per, entre gener i agost deLes dades mostren que eles va arribar a aquesta xifra al, per tant, enguany s'ha arribat a un centenar de víctimes mortalsrespecte a l'any passat. Pel que respecta a les dades d'aquest any, uni unMalgrat que en general aquest any s'hagi trigat més a arribar a la xifra de 100 morts, en el cas de les motos és diferent. Els números mostren que elsde la han mort 33 conductors des de gener fins a agost, mentre que en el primer semestre de 2022 en van morir 26.

En 62 accidents dels 100 que hi ha hagut han estat implicats més d'un vehicle. A més a més, 27 d'aquests sinistres han sigut per xocs frontals en les carreteres catalanes. Alguns dels accidents, doncs, són causats pel xoc de dos turismes (o un altre tipus de vehicle, com un camió).

Més accidents mortals a Barcelona

Per demarcacions, 40 persones van morir a la xarxa viària de Barcelona, 27 a Tarragona, 17 a Girona i 16 a Lleida. Respecte als dies en els quals succeeixen els accidents, 52 morts han estat en dies laborables i 48 en cap de setmana o vigília de festiu.