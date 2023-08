Barcelona, a les portes de superar un rècord de temperatura de fa cent anys

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'ha comunicat que aquesta matinada de diumenge a dilluns ha registrat una temperatura mínima de 27,9 °C. Segons han indicat els responsables del centre, en cas de confirmar-se com a temperatura més baixa d'aquest dilluns en acabar el dia, serà la segona mínima més elevada des que es tenen registres.El rècord es va registrar el 8 d'agost de 1923, amb 28,6 graus i, per tant, la capital catalana s'hauria quedat a les portes de trencar un registre de fa cent anys. Així mateix, el(Meteocat) ha informat que ha estat una matinada de temperatures "extraordinàries" a tot el territori.La major part del país ha registrat o bé una nit tropical, amb mínimes per sobre dels 20 °C, o bé una nit tòrrida, amb mínimes per sobre dels 25 °C. La mínima més alta s'ha registrat a(Alt Empordà), amb 30,2 °C. En paral·lel, es tracta de la tercera nit roent de la història a Catalunya.