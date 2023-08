La investigació sobre el casavança de manera accelerada i l'autòpsia del cirurgiàha revelat com es va produir l'assassinat a Tailàndia. Tal com ha explicat la policia del país, la víctima i l'autor dels fets van mantenir una baralla que va acabar amb unde Sancho a Arrieta que el va fer caure a terra.El colombià va topar amb el cap contra eli va quedar ferit, però en cap cas havia perdut la vida en aquell moment. La policia tailandesa ho té clar: un cop el cirurgià estava malferit, Sancho el va. Li va tallar elfins a provocar-li la mort i després el va esquarterar.Els resultats no fan més que confirmar les intencions de la policia de demanar pena de mort contra el fill de l'actor. El subdirector del cos policial deja va advertir fa uns dies que, un cop recollides totes les evidències, poden concloure que l'assassinat va ser "premeditat" i per això sol·licitaran al jutge el càstig màxim.El jove, de 29 anys, va confessar haver estat el responsable de la mort de l'home, que va ser localitzat esquarterat. Els fets haurien ocorregut a la localitat de, al sud del país. La policia no ha detectat nini drogues en el cos de Sancho, fet que en aquest cas implica un agreujant perquè demostra que res va ser ni un accident ni una improvisació. La investigació també resol que Sancho va actuar en solitari. El jovees manté arrestat per les forces de seguretat tailandeses, en, i el judici es preveu que comenci d'aquí entre tres i sis mesos.

