Detenim un home que acabava de cometre un robatori violent a Pallejà. El detingut, amb una actitud hostil i un ganivet de grans dimensions a la mà, va intentar fugir per la llera del riu Llobregat https://t.co/9dNRShu7De pic.twitter.com/oC06Nm7NFM — Mossos (@mossos) August 20, 2023

Elshan detingut un home de 26 anys aacusat d'unde. Els fets van tenir lloc aquest dijous, cap a les dotze del migdia, quan lava rebre un avís que el detingut acabava de cometre un robatori violent a la via pública en aquest municipi delEl presumpte autor va fer servir el mètode de l'estrebada per robar unaque portava al coll una dona d'edat avançada. El marit de la víctima va provar d'impedir-ho, però no ho va aconseguir. Com a conseqüència, va ser atacat pel lladre, que duia uni unLes dotacions policials es van desplaçar fins al lloc dels fets i van fer recerca de l'acusat. Amb l'ajuda d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, el van localitzar per la zona del, quan es dirigia cap a una, just al costat delL’autor del robatori va intentar. Els agents van intentar que es lliurés, però l'home, amb una actitud hostil, no va fer cas a les indicacions. Finalment, després d'insistir i perseguir-lo,Una vegada oberta la investigació, han pogut comprovar que l'autor dels fets té. Abans del robatori a la via pública a Pallejà, ja n'havia comès un altre en un habitatge d'aquest mateix municipi. A més a més, se'l relaciona amb, de característiques semblants, comesos a. De moment, ha passat adel jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat.

