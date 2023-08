Un mort i diversos ferits després d'un xoc entre dos camions a Alcarràs

Una persona ha mort i diverses han resultat ferides en un accident aquest dilluns provocat pel xoc de dos camions a l'a l'altura d'. Elha explicat que un dels camions ha bolcat i ha fet tallat la via en direcció Barcelona durant unes hores, si bé ja s'ha pogut reobrir. Per ara, no es tem per la vida de cap dels ferits.L'avís s'ha rebut a les 5.40 hores de la matinada i fins al lloc dels fets s'han desplaçat vuit patrulles dels. A més, també s'hi han afegit quatre dotacions delsi cinc ambulàncies i un helicòpter delPer ara, s'investiguen les causes i circumstàncies d'unque deixa retencions a la via catalana durant el matí d'aquest dilluns. Amb aquesta última mort, ja són 100 les persones que han perdut la vida a la carretera en accidents de trànsit aquest 2023, segons les dades de Trànsit.

