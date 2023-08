Mor el pare d'Albert Rivera de manera sobtada

Dol a la família d'Rivera, el pare de l'exlíder de, ha perdut la vida als 71 anys de manera sobtada, després de patir un problema al cor. La mort ha deixat colpida a la família, ja que Rivera no tenia cap antecedent clínic vinculat a malalties cardíaques.El seu fill, que estava de, les ha hagut d'interrompre davant la tragèdia i ha volat fins a, on vivia Agustín Rivera juntament amb la mare de la primera cara visible de Ciutadans. El seu entorn no va percebre cap problema de, ja que fins hores abans de la seva mort, l'home havia estat fent plans amb els seus amics.Agustín Rivera va treballar durant 30 anys en un negoci familiar abans de muntar una botiga de menjar preparat a. Anys després, però, es va jubilar i va anar a viure a lajuntament amb la seva dona.

Altres notícies que et poden interessar