Mor el pare d'Olga Carmona, l'autora del gol d'Espanya a la final del Mundial

La festa no ha estat completa per a la després d'emportar-se el primer Mundial de la seva història . La(RFEF) ha anunciat aquest diumenge la mort del pare d', la futbolista que amb el seu gol ha fet aquest mateix diumenge que el títol recaigui a terres de l'Estat."La RFEF lamenta profundament comunicar la defunció del pare d'Olga Carmona. La futbolista ha conegut la trista notícia una vegada conclosa la final de la. Enviem la nostra abraçada més sincera a l'Olga i a la sevaen un moment de dolor profund. T'estimem, Olga, etsdel futbol espanyol", diu el comunicat.Carmona va fer el primer i únic gol de la final contra Anglaterra al minut 29. La lateral, una de les grans revelacions del Mundial, també va fer el gol clau a les semifinals, al minut 89, per decantar la balança a favor d'Espanya. L'ADN Barça va ser el gran protagonista del torneig, amb lad'com a millor jugadora del torneig i fins a set blaugranes en l'onze inicial de

