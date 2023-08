Pedri, Lamine Yamal i Ferran Torres empenyen el Barça per sumar la primera victòria a la Lliga (2-0)

després d'un partit molt sofert contra el Cadis.han assegurat els tres punts en el primer enfrontament de la competició a l'estadi de Montjuïc. Després d'un partidàs del jove Lamine Yamal, l'empenta d'Oriol Romeu i les reivindicacions dea la segona part, els de Xavi Hernández han pogut respirar tranquils.El partit, marcat per, era liderat pel Barça, però ha costat fins a l'extenuació obrir la llauna dels blaugranes aquesta Lliga 2023-2024. Certes errades defensives que podrien haver costat el partit han estat resoltes per un gran Ter Stegen, però els jugadors blaugranes, marcats pel nerviosisme de no poder certificar un gol, han mostrat més descontrol en la creació del joc. Tot i això, Gavi ha arribat a estavellar una pilota al pal.Encara que fins a tres jugadors blaugranes han rebut targeta groga per protestar,a l'àrea del Cadis que podrien haver resultat penal.Abde, que ha sortit a la segona part amb Ansu Fati, ha tingut a les seves botes un dels golassos de la jornada, amb un xut creuat que ha desviat el porter del conjunt gadità.Per fi, i després de molt patir, una combinació entre Lewandowski i Pedri ha culminat amb el primer gol blaugrana del partit i també de la competició. El canari feia sis mesos que no marcava amb el Barça, però ell ha estat el protagonista per desencallar el partit. Li dels més de vuitanta minuts sobre la gespa, ha marxat aplaudit per l'estadi de Monjtuïc.ha culminat el partit amb el segon gol, en una jugada en la qual s'ha acabat trobant sol davant el porter.es reivindica així després d'una gran pretemporada. Després de patir amb força, el Barça ha aconseguit doblegar el Cadis i endur-se una important victòria.

