Jenni Hermoso es pronuncia pel petó a la boca de Rubiales: «Què faig? No m'ha agradat...»

Qué hace Rubiales comiendole la boca a Jenni Hermoso???? pic.twitter.com/7iTFdrcIzg — Gravesen (@GravesenFunado) August 20, 2023

📹 La fiesta del vestuario de España a través del Instagram de Jenni Hermoso pic.twitter.com/ntSkwczCYf — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 15, 2023

La polèmica no s'atura

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), ha protagonitzat un polèmic moment amb una de les jugadores de la selecció espanyola, just en acabar la final del Mundial i celebrar la victòria contra Anglaterra . En el moment de l'entrega de medalles,en plena eufòria per aconseguir la copa mundial de futbol.Hermoso, un cop han celebrat a la gespa amb la resta de les companyes, ha reaccionat al vestuari de l'equip.ella ha fet el mateix per celebrar-ho amb els seus seguidors.Entre elles anaven ballant i celebrant, fins que han acabat comentant i tornant a veure el petó de Rubiales. La jugadora del Reial Madrid, de 33 anys, ha acabat assegurant, estupefacte.", assegurava, molt distant i centrant-se en la festa.Tal com han pogut captar les càmeres, tots dos s'han abraçat, han festejat la victòria en plena cerimònia i després s'han fet un petó a la boca.pel moment i per les circumstàncies en les quals s'ha produït. Un moment d'afecte després de tants mesos de penúries, problemes i disputes entre les jugadores i la federació espanyola.Fins i tot els mitjans internacionals de màxima repercussió esportiva, comhan explicat el moment, assegurant que "les xarxes socials de l'estat espanyol no paren de fer soroll contra Rubiales i la seva acció". No és la primera vegada que el president de la federació espanyola de futbol protagontiza polèmiques així.El combinat espanyol s'ha imposat al Mundial femení d'Austràlia i Nova Zelanda per la mínima contra Anglaterra (1-0) i ha entratcom a màxim protagonista,L'onze titular de les de Jorge Vilda presentava set futbolistes blaugranes, determinants durant tot el torneig. Especialment Aitana Bonmatí, que ha estat Pilota d'Or del Torneig.

