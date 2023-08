Situació de perill molt alt o extrem d'incendi forestal a Catalunya a partir de dilluns

Les comarques afectades

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

En la darrera actualització, els Agents Rurals fixen elen 70 municipis de, eleven a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, i en deixen 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat.Els parcs naturals que en quedaran afectats són el. Aquests controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d’una banda, per reduir el risc que es produeixi una ignició –el 90% dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana–, i de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que la dorsal anticiclònica s’ha reforçat sobre la península Ibèrica, i que aquesta configuració ha permès l'entrada d'una irrupció càlida de procedència africana.A punts de Ponent,, els valors màxims fregaran els 38ºC, i a la resta del territori entre 35ºC i 38ºC. L’episodi començaria a remetre de cara a divendres de la setmana vinent, tot i que no es descarta que es pugui allargar.