Batlle assegura que Barcelona viu un estiu «sense incidents greus» tot i la presència massiva de turistes

El tinent d'alcaldia de, ha afirmat que la ciutat està passant un estiu sense “incidents greus”, tot i la presència massiva de turistes. En una entrevista a La Vanguardia, Batlle ha recordat que l’arribada dei ha descrit els mesos estivals d’enguany com a "relativament bons".El tinent també parla del districte de Ciutat Vella, el qual sosté que concentra "bona part de la problemàtica social de la ciutat".per això ens estem reunint amb veïns i comerciants per veure com n’abordem la millora", explica.afirma que "s’ha de prestar atenció a la rehabilitació d’habitatges, frenar els monocultius comercials i lluitar contra la droga i les ocupacions delinqüencials lligades al narcotràfic”. Temes que també poden afectar en certa manera el “conjunt del país” i, per això, demana la corresponsabilitat de la Generalitat i dels municipis metropolitans.