Aragonès i Puigdemont es retroben a la Catalunya Nord amb la investidura de Sánchez en l'horitzó

Sense immunitat, però sense ordre de detenció

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Laacull aquest dilluns una trobada que ha adquirit més dimensió de la que en un inici es preveia.coincidiran en un acte d'homenatge aen el marc de la Universitat Catalana d'Estiu i en què també hi haurà. Però més enllà del record de bona part dels presidents de la Generalitat per l'il·lustre músic, el context aserà protagonista de la trobada momentània -no hi ha prevista cap reunió de manera oficial- entre dos dels pesos pesants d'Amb la presidència del Congrés dels Diputats s'ha posat en evidència que les dues formacions independentistes són més que necessàries sivol ser president, i per això elha de picar a la porta dels republicans, però també a la liderada per. Els contactes tot just comencen i el mateix Aragonès ja advertia que seria un procés "llarg i complex" . Puigdemont, de manera més o menys críptica, també ha deixat clar que fer presidenta Francina Armengol no és fer president Sánchez i que la investidura està "exactament allà" on estava l'endemà delNo és del tot cert, però. Ara ja s'ha comprovat que Junts ha entrat al joc negociador per primer cop, que ha abandonat la situació dei que presenta exigències a canvi dels vots per al PSOE. Que els socialistes accedeixin a unés pràcticament impossible, i per això ara pren protagonisme l'. És una condició compartida per ERC i Junts, i acontenta a uns i altres perquè significa el reconeixement explícit de l'Estat que els fets de l'no van ser constitutius de delicte. De retruc, permetria el retorn de Puigdemont amb garanties de no ser detingut.Puigdemont visitarà laper primera vegada després que la justícia europea li retirés la immunitat. A principis de juliol, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va retirar la protecció parlamentària a Puigdemont,. Això deixa els dirigents independentistes en una situació incerta, perquè obre la porta a la possibilitat que el jutgeemeti noves ordres de detenció, si bé com que no ho ha fet encara, és poc previsible que aquest dilluns passi. Complicat que es repeteixi un cas. En el cas de Ponsatí, ja va tornar a Catalunya i va ser detinguda per presentar-la al Suprem, tot i que va sortir-ne en llibertat a un pas de judici per desobediència La decisió del, on els independentistes no acostumen a obtenir victòries importants, es pot recórrer al(TJUE), on sí que se'ls ha donat la raó en més d'una ocasió. Un exemple d'això és, precisament, sobre la immunitat. Tot i això, Puigdemont va preferir no viatjar a Estrasburg tampoc hi havia ordre de detenció vigentquan es va retirar aquesta protecció davant el perill de trepitjar sòl francès. Ara, a la Catalunya Nord, ho farà.Curiosament, hi ha un precedent en un escenari similar. Puigdemont és un habitual a la Universitat Catalana d'Estiu, però a l'estiu del 2021 no gaudia d'immunitat parlamentària, com ara, i va preferir absentar-se. Llavors, tres agents de la gendarmeria francesa van personar-se a Prada preguntant per l'expresident tot i que tampoc hi havia una ordre de detenció. Ara bé, en aquell moment Sánchez no necessitava els vots de Junts i ara sí.