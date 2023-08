Jordi González explica els motius pels quals es va empadronar a Madrid i va deixar Catalunya

El presentador de televisió i ràdioha deixat molt clar. En una entrevista a El País, el català, de 60 anys, ha explicat que va decidir deixar enrere la seva residència al país va ser "descobrir la corrupció de Pujol". "Jo tributo molt i el dia que es va descobrir [el que afirma de Pujol]. Vaig empadronar-me a Madrid, on realment vivia", ha explicat al diari espanyol.González ha abordat aquesta qüestió després de ser preguntat per l'independentisme català i per què el procésEll mateix ha recordat que no és independentista, però el seu germà sí.. Ara bé, ha deixat clar que ell estaria a favor d'un referèndum o, com a mínim, realitzar una consulta als ciutadans de Catalunya perquè decidissin el seu futur.Jo votaria que no, però m'encantaria que m'ho haguessin preguntat. Ara ja no puc respondre", ha deixat clar. També ha abordat altres afers, com la seva feina a, la integritat del món de la televisió o el futur de diverses cadenes.

