Per què no hi havia els reis d'Espanya i Anglaterra a la final del mundial?

La selecció espanyola ha aconseguit una gesta única: el primer Mundial femení de la seva història. Gràcies a tot un bloc compacte que ha superat les dificultats de fa uns mesos contra el seleccionadori format especialment per jugadores del, EspanyaAra bé, en una gesta esportiva de primer nivell com aquesta,. Un fet insòlit, ja queha arribat a estar present en partits de la selecció espanyola de moltes categories o, fins i tot, de Carlos Alcaraz o Rafa Nadal en situacions de finals o altres eliminatòries menors.En el cas de. Al torneig de tenis de Wimbledon, per exemple, hi van anar els prínceps Guillem i Enric, amb les seves esposes, però no el monarca. En el cas de la monarquia espanyola sí que han enviat representants a Sidney per a la final., pocs dies després que la seva germana ingressés a l'acadèmia militar de Saragossa.En la victòria dea Sud-àfrica, tampoc hi va anar el rei emèrit Joan Carles. En aquelles circumstàncies, els llavors prínceps Felip i Letíciade la corona espanyola a Johannesburg.

