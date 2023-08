Sant Pere de Ribes esclata d'alegria amb Aitana Bonmatí per la victòria al Mundial

viu un diumenge de festa. Aitana Bonmatí, considerada per molts la millor jugadora del planeta, ha aconseguit guanyar el Mundial femení després de superar a Anglaterra per 1 a 0 amb la selecció espanyola. La migcampista del Barça, de 25 anys i nascuda en aquest municipi del Garraf, ha estat escollida com la millor jugadora de tot el torneig. Les càmeres de RTVE han recollit el moment en que desenes de persones han esclatat d'alegria en consolidar-se el títol.Tots ells s'han reunit a la penya blaugrana, situada a la plaça Marcer del municipi. La selecció espanyola ha aconseguit superar les angleses per un goljugadora del Reial Madrid. Ara bé, aquest títol internacional té un fort record al masculí de 2010 per l'ADN de la seva plantilla: una immensa majoria de les seves integrants formen part del Futbol Club Barcelona.L'onze titular de les de Jorge Vilda presentava set futbolistes blaugranes, determinants durant tot el torneig. Especialment Aitana Bonmatí, que ha estat Pilota d'Or del Torneig.. Aquests són els noms de les blaugranes que passaran a la història.L'espectacular Mundial de Salma, que ha marcat fins a vuit gols; el talent indiscutible, la màgia i maduresa d'Aitana;són alguns dels factors que les jugadores de l'equip català han aportat a la selecció espanyola. Qui s'ha quedat amb la mel als llavis han estat les angleses, també jugadores del Barça.

