La primera nau russa que visita la Lluna en 50 anys s'estavella contra la seva superfície

Operació espacial fallida de. L'agència espacial del país,, ha confirmat aquest diumenge que l'estació, el seu primer projecte d'allunatge en gairebé 50 anys, s'ha estavellat sobre la superfície del satèl·lit després d'una maniobra d'aproximació orbital fallida."D'acord amb els resultats de l'anàlisi preliminar, donada ladels paràmetres d'impuls reals respecte als calculats, la nau ha acabat canviant a unafora de l'establerta i ha estat destruïda com a resultat d'una col·lisió amb la", ha comunicat Roscosmos.L'agència russa ja havia anunciat aquest passat dissabte lad'unapreliminar d'apropament. Aquest diumenge, Roscosmos ha precisat que havia perdut el contacte amb la nau a conseqüència d'aquest error i tots els intents per recuperar el contacte al llarg d'aquest diumenge han estat insuficients, d'acord amb el comunicat. Roscosmos ha anunciat la creació d'una comissió per estudiar les raons específiques de la pèrdua de contacte amb la nau.Lluna-25 intentava ser la primera estació de la història a aterrar alde la Lluna. Les principals tasques de la missió eren provar lesd'un aterratge suau, estudiar l'estructura interna i explorar els recursos, inclosa l'aigua. Rússia va llançar la nau la setmana passada en una cursa amb l'agència nord-americana, la, i altres agències espacials, i en principi l'arribada a la Lluna estava previst per a aquest diumenge.El pol sud lunar és un objectiu molt cobejat entre les nacions que duen a terme activitats espacials, entre les quals elsi la. De fet, la nau espacial índiaestà orbitant la Lluna i probablement intentarà l'allunatge a prop del pol aquesta mateixa setmana. Caldrà veure si en aquesta ocasió hi ha fortuna.

