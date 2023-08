Mitja entrada a la pantalla gegant a Barcelona per veure la final del Mundial femení

Mostra el teu compromís amb Nació.

Un miler de persones s'han aplegat aquest diumenge al matí el pavelló olímpic de laper veure la final delde futbol femení. L'accés al recinte s'ha obert una hora abans del partit, a les 11 h del matí, però abans un centenar d'aficionats de la selecció espanyola ja feien cua a l'exterior de les instal·lacions.L'accés era lliure i gratuït, fins a omplir l'aforament de 2.000 persones. L'afluència ha estat menor i el pavelló on l'ha instal·lat una pantalla gegant per seguir en directe la retransmissió no s'ha arribat a omplir. El partit s'ha disputat a Sydney les 12 h del migdia (hora espanyola) i ha enfrontat la selecció d'Elal recinte ha impedit l'entrada d'objectes perillosos i contundents, pirotècnica, ampolles de vidre o envasos rígids. A més, també ha repartitde color vermell per afrontar la calor. Molts dels aficionats han mostrat banderes espanyoles i han portat posadesesportives de la selecció.L'alcalde de Barcelona, va anunciar dimecres que l'ajuntament instal·laria una pantalla gegant "com a mostra de suport" a la selecció espanyola i perquè tothom pogués compartir "l'emoció d'aquest partit històric". Abans, el líder del PP a la ciutat,, havia demanat al batlle socialista aquesta pantalla gegant.En un tuit, l'alcalde va assegurar que l'equip "està fent història posant el futbol femení on es mereix, trencant el sostre de vidre i obrint camí per a moltes dones". El 2010, sota el mandat de(PSC), el consistori també va posar una pantalla per veure la final del Mundial masculí. Aleshores es va instal·lar a l'