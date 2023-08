Quinze anys de l'accident de Spanair, l'última tragèdia aèria a l'Estat

Mostra el teu compromís amb Nació.

15 anys d'una tragèdia encara difícil d'oblidar. Tal dia com avui de fa 15 anys, al voltant de les 14.24 hores, el voldes'enlairava des de l'aeroport de, a, i segons després queia provocant un dels accidents més importants de la història de l'aviació a l'Estat. El balanç va ser de 154 víctimes mortals i 18 ferits que feien via cap aquan van veure truncades les seves vides per sempre més.L'aerolínia va fer fallida el 2012 i la causa judicial es va tancar fa nou anys, però l'd'Afectats del Vol JK5022 manté la lluita perquè s'eliminin les falles en el sistema d'aviació civil i perquè es reconeguin els drets dels afectats per accidents aeris. Una comissió delva responsabilitzar diferents càrrecs del govern espanyol associats alel 2008. Segons el document, es van produir una "correlació de factors que conclouen en el tràgic accident".En concret, s'assenyala que Spanair ja patia llavors les "serioses dificultats econòmiques", per la qual cosa els tècnics dei els pilots van actuar "pressionats" pel compromís de, així com per l'presentat dies abans per la companyia. Tot això, sumat a la fallida de l'alarma, que no va advertir de la configuració incorrecta, un problema detectat fins a 72 ocasions en altres avions i que"no ha pogut o no ha volgut acreditar-ne les causes". Així mateix, el dictamen considera que el pla d'emergència d'a l'aeroport no va funcionar correctament i es va activar de manera tardana el dia del sinistre. Per això, assenyala que a l'accident de Spanair van fallar "totes les barreres de seguretat".Després d'aquest accident, que va marcar un abans i un després a l'àmbit de la seguretat aèria a l'Estat, elva aprovar el 2010 l'obligació de les aerolínies de facilitar la llista de passatgers en un màxim de dues hores en cas de sinistre, a petició d'Espanya i l'obligatorietat d'un pla d'assistència. Aquesta reivindicació va ser portada per l'associació a Europa, després de les 30 hores d'espera angoixant per conèixer la llista de passatgers del tràgic vol que 15 anys després segueix present en les vides dels familiars.