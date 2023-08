PP i Vox xoquen en un poble de Salamanca per una bandera espanyola gegant

La relació entrepassa per hores baixes, i encara que de forma anecdòtica, un nou reflex d'aquest trencament és el que s'ha viscut a, un poble a uns vint quilòmetres de. Allà, una bandera espanyola de grans dimensions ha provocat un xoc entre la dreta i l'extrema dreta.En concret, el municipi està liderat per una alcaldessa popular gràcies al vot favorable de l'únic regidor de Vox. Entre els punts d'acord hi havia el de penjar una bandera d'a un castell històric de la ciutat. El regidor ultra dei actual tinent d'alcalde va penjar la tela, de 30 metres per quatre coincidint amb la inauguració d'un mercat medieval, però el seu mateix ajuntament l'ha retirat hores després.Ha estat l'alcaldessa del PP qui ha fet retirar la bandera espanyola, assegurant que directament no ha demanat autorització per poder-la penjar assumint que, que depèn del, no els donaria el permís. La "fisura" -així ho han definit ambdós partits- no posa en perill la governabilitat: "Tots els matrimonis discuteixen", han assegurat des de Vox.

