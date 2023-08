Els explosius que els Mossos buscaven a Manresa tenen més de 30 anys i són el botí d'un robatori

Ampli desplegament i mesures de seguretat

Els explosius que els Mossos d'Esquadra van buscar al número 28 del carrer de les Escodines de Manresa la passada nit de dijous en un ampli dispositiu policial amb tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius () i agents i gossos de la, teneni formen part delque els dos detinguts a l'operació van portar a terme a un pis, segons ha pogut confirmarAquest fet reforça la informació de la mateixa matinada de divendres en què esde la policia catalana al popular barri manresà no tingués res a veure amb una. Davant d'aquest fet, i malgrat que les actuacions judicials continuen sota secret de sumari, el principal delicte que s'imputaria als dos detinguts seria el deCom va avançar, dijous al vespre un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, amb TEDAX i unitats canines, a banda d'(ARRO), vandel carrer de les Escodines i dels adjacents Sant Bartomeu i Aiguader com a precaució davant la possibilitat que en un immoble s'hi emmagatzamessin explosius. La via va estar tallada durant més de dues hores, però entremig alguns agentsfins a casa seva. Durant aquest temps també esels que ja hi eren.L'que s'havia fet en aquell moment, va acompanyar els agents durant l'actuació, un cop que els TEDAX i les unitats canines haviend'una possible deflagració després de. També, a última hora, hi va entrar laencarregada de la instrucció del cas per aixecar-ne comprovació.Aquella mateixa matinada, després de retirar-se del carrer de les Escodines i d'aixecar-ne la prohibició de pas, els Mossos d'Esquadrarelacionada amb els fets. La, i no es descarten més detencions durant les properes hores.No ha transcendit, per ara,que incloïa aquests explosius, ni ded'explosius es tractaria, ni, encara més important,després que el registre a l'habitatge de les Escodines resultés infructuós.