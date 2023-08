Cacen un home conduint mentre li feien una fel·lació a Àvila

La curiosa multa impuesta a un conductor



Ávila#FelizSabado pic.twitter.com/14ZQz9s7a4 — SocialDrive (@SocialDrive_es) August 19, 2023

Un home ha estat enxampat a la carretera per la Guàrdia Civil mentre el seu acompanyant li feia una fel·lació mentre conduïa. El cos parapolicial, en la seva secció de Trànsit, li ha imposat una sanció de 500 euros i la retirada de 6 punts del carnet., el passat 17 d'agost al matí, a Àvila.Segons la multa de la Guàrdia Civil, compartida a les xarxes socials, e" i per això mateix se'l va aturar. L'escrit afirma que "el penis erecte i el seu acompanyant, al seient del copilot, amb el cap entre les cames del conductor". Quan els van aturar van intentar disimular-ho.Primer, aturant-se uns metres més enllà de la zona on els havien indicat que frenessin. En arribar-hi, els agents van veure com el conductor se'n pujava els pantalons a cuitacorrents. La Guàrdia Civil ha assegurat a l'agència EFE que

Altres notícies que et poden interessar