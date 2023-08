Rovira sosté que l’amnistia suposaria un «punt final» al conflicte amb l’Estat

Mostra el teu compromís amb Nació.

La secretària general d'ERC,considera que una llei d'amnistia que demana al PSOE, en el marc de les negociacions per a la investidura, "conceptualment hauria de ser un punt final del conflicte polític" amb l'estat espanyol. "Hi pot haver una llei d’amnistia de punt final, una llei que posi fi a, perquè això ens doni garanties per poder negociar en termes d'igualtat amb l'Estat. I d'això se'n pot dir llei d’amnistia o llei de repressió zero o el que sigui", ha valorat.entre el seu partit i Junts davant de la negociació amb el PSOE per a la investidura del proper president del govern espanyol. Entrevistada pel diari Ara,, el PSOE és qui té tota la informació i la posició de cada actor i per tant són ells els que acaben decidint".", ha insistit. Per a la dirigent republicana, aquest negociació no vol dir que els dos partits independentistes hagin de "negociar junts", sinó que s'intenti evitar la situació viscuda aquesta setmana, en què els socialistes han pactat per separat amb ERC i Junts els suports a la nova presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.i, si ho fa, el que nosaltres li demanem és coordinació en defensa de Catalunya", ha afirmat Rovira. Ha explicat que l'ús del català a les institucions europees i a la cambra baixa espanyola "qui el posa a l'agenda és el PSOE" perquè "ells redueixen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat a la llengua", ha assegurat. Segons ERC, es va parlar de llengua