Trump s'entregarà a una presó de Geòrgia després de ser acusat d'intentar manipular les eleccions

L'expresident dels Estats Unitsa l'estat de Geòrgia després de ser acusat aquest passat dilluns d'orquestrar tot un entramat per subvertir els resultats de les eleccions del 2020 en aquest estat. Segons ha explicat la CNN, Trump entrarà al centre penitenciari dijous o divendres, que seria la data límit imposada per la fiscal, qui va imputar uns 40 càrrecs a l'exlíder dels EUA.La mediàtica rendició de Trump a Geòrgia arriba la mateixa setmana en què se celebra el. No obstant això, el magnat ja ha avançat que no té intenció d'assistir-hi, si bé podria canviar d'opinió i, en canvi, anirà al programa de l'antic presentador de Fox News, entrevistes que registren fins a 100 milions de visites.Trump no només ha de fer front a les acusacions d'intentar manipular els resultats de les últimes presidencials, sinó aEn el cas de Geòrgia és assenyalat com a cap d'una "organització criminal" per anul·lar la seva derrota electoral del 2020.s, i el que era el seu advocat, l'exalcalde de Nova York